والد الهارب محمد علي: هذا ما حدث بينه وبين معتز مطر

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والد محمد علي
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محمد على

معتز مطر

كشف علي عبد الخالق - والد الهارب محمد علي - تفاصيل ما حدث بين نجله وبين معتز مطر وهشام عبدالله.

وقال في لقاء مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" : "ابني اتلم على معتز مطر وهشام عبدالله، وبعتوله طائرة خاصة من قطر".

وأضاف: ""قالوله أنت خلاص انضميت لينا، وهشام عبدالله قاله: إحنا جايين ناخدك بطيارة خاصة، ونسجوا حوله شبكة عنكبوتية"، مشيرًا إلى أن نجله أضاع كل شيء بعد أن باع كل ما يملك بأبخس الأثمان.

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