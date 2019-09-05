» بإجمالي 160 مليون جنيه .. والد محمد علي: هذا ما يملكه نجلي

05 سبتمبر 2019 - 07:43 ص

كشف علي عبد الخالق - والد الهارب محمد علي - حجم الثروة التي يملكها الأخير والتي تتجاوز 160 مليون جنيه.



وقال في لقاء مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى إن نجله يملك فيلا بمارينا وحمامات سباحة وشاليهات ويخوت وفيلا أخرى بالرحاب، ويتراوح سعرها من 30 مليون إلى 40 مليون جنيه.



وتابع أنه يمتلك فيلتين اثنتين بحوالي 40 مليونا في مدينتي، وفيلا أخرى صغيرة أيضا بحوالي 5 ملايين، كذلك فيلا في القرنفل بحوالي 15 مليونا.

واستطرد أنه يمتلك أيضا مبنى إداري بحوالي 20 مليون جنيه، موضحا أن نجله يمتلك سيارات أحدث موديل سواء بورش أو فيراري ويتجاوز سعرها 40 مليونا.