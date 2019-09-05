» أيمن بهجت قمر يحرج أمير طعيمة: اللي بتقوله عن إسماعيل يس محصلش

05 سبتمبر 2019 - 08:06 ص

رد الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على زميله وصديقه الشاعر الغنائي أمير طعيمة بعد قوله إن الفنان إسماعيل يس غنى أغنية يدعو فيها الله بالفقر فمات فقيرا.



وحذر "طعيمة" الناس من الدعاء على أنفسهم مستشهدا بالفنان إسماعيل ياسين حين غنى أغنية "اللهم افقرني .. واغني عدويني" لدرجة أنه مات ولم تجد أسرته مصاريف جنازته.



لكن أيمن بهجت قمر نفى هذا الأمر ، قائلا: "وموضوع اسماعيل يس يا امير مش حقيقي انه مات ومالقاش تمن جنازته وضعه المادي اه مابقاش كويس والضرايب اخدت عمارته بس كان ف شقه في الزمالك وتوفى فيها .. اوعى تزعل امي منك ارجوك".



و أوضح "قمر" صلة القرابة بين والدته وإسماعيل يس، قائلا: إنه كان زوج خالتها وقام بتربيتها وهو في مقام والدها.





