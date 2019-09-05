أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

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استبعاد

محمد فضل

جبلاية

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على احتمالية استبعاد فريق الزمالك من دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية، على هامش الخطاب الذى أرسله "كاف" للجبلاية لسداد المستحقات المالية المتأخرة على النادى لصالح أى لاعب.

وقال "منصور" خلال مداخلة لبرنامج الزمالك اليوم: "باختصار الاتحاد الأفريقي أرسل الخطاب لكل الأندية، وليس الزمالك فقط، حتى الجواب تم إرساله بشكل عام لا فيه فلان ولا علان".

وتابع: "الجواب بيقول لو أنت عليك فلوس لأي لاعب من فضلك سددها قبل يوم 30 سبتمبر، وذلك من أجل استخراج رخصة الأندية المحترفة".

وأضاف: "مع الوضع في الاعتبار أن الزمالك كان له مليون و260 ألف دولار مكافآت الكونفدرالية، وتم خصم الـ 160 ألف دولار، والاتحاد الأفريقي أبلغنا بذلك".


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