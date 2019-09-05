» «الجبلاية» تقلص صلاحيات "المسابقات" بالموسم الجديد

05 سبتمبر 2019 - 10:02 ص

قررت اللجنة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم سحب اختصاص فرض العقوبات بالموسم الجديد من لجنة المسابقات، ومنحها للجنة الانضباط، حيث سيتم تشكيل اللجنة من أحد القانونيين وبعض الكرويين القدامى لفرض مزيد من الانضباط خلال الموسم الكروى الجديد 2019-2020.

يأتى ذلك من أجل تفريغ لجنة المسابقات لتحديد مواعيد المسابقات المحلية، وتم سحب الدور الذى كان يقوم به عامر حسين رئيس اللجنة المستقيل خلال المواسم الماضية بفرض الغرامات والعقوبات على الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين فضلاً عن الأندية والجماهير.