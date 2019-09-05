  • الخميس 05 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:56 ص
بحث متقدم
ريني فايلر

«فايلر» يطلب ضم هذا اللاعب

الرئيس السيسي

السيسى يصدر 3 قرارات رئاسية جديدة

مرتضى منصور

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

أحمد موسي

موسى: هتسمعوا مني أخبار حلوة قريب

محمد رمضان

علاقة مريبة تربط محمد رمضان بالهارب محمد علي يكشفها والده

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: عايز حقي من الأراضي اللي اتنهبت

الهارب محمد علي ووالده

بالفيديو.. والد محمد علي يكشف تفاصيل هروبه ويوجه رسالة إلى الرئيس

الملك سلمان

تصريحات مهمة للملك سلمان عن اقتصاد السعودية

نتنياهو وايران

نتنياهو يحذر إيران بهذا الأمر

الدولار

الدولار يواصل انخفاضه ليسجل هذا الرقم

«فايلر» يطلب ضم هذا اللاعب

الرياضة

ريني فايلر
ريني فايلر

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. الأهلى يعرض هذا اللاعب للبيع

#

مانشستر يونايتد يضم مدافع ليستر سيتي

#

أستون فيلا يضم "تريزيجيه" رسميًا

#

شاهد.. نانسي عجرم تلمح إلى اعتزالها الفن

الاهلى

ضم

فايلر

انتقالات صيف

طلب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، التعاقد مع الفرنسي أدريان تريبيل، لاعب أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موقع "فوتبول كرانت" البلجيكي، كشف أن المدرب طلب من إدارة النادي التعاقد مع تريبيل، لتدعيم خط وسط "المارد الأحمر".

وأشارت التقارير إلى أن أندرلخت لا يمانع في التفريط بخدمات لاعبه الفرنسي، مقابل الحصول على عائد مادى مناسب، غير أنه من ناحية أخرى قد يتسبب الراتب المرتفع للاعب فى عرقلة الصفقة، حيث إنه يحصل حاليا على 3 ملايين يورو سنويا.

وشارك اللاعب صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الماضي في 29 مباراة وسجل 3 أهداف وأهدى 4 تمريرات حاسم، علما بأنه يتم توظيفه غالبا في مركز لاعب الوسط المدافع.

ويعلم "فايلر"، مدرب الأهلي الجديد، إمكانيات تريبيل جيدا، حيث تولى المهمة الفنية لفريق أندرلخت في الفترة من يوليو عام 2016، وتوج معه بلقب الدوري وكأس السوبر البلجيكي في موسمه الأول (2016-2017).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس الوزراء ووزير الرياضة يفتتحان مونديال ناشئات الطائرة
» بالصور.. أول ظهور لـ"صافيناز" بـ"البورنس"
» طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم كابول
» «الجبلاية» تقلص صلاحيات "المسابقات" بالموسم الجديد
» "ميتشو" يعلن طوارئ بالزمالك
» عمومية بـ"الزمالك" على ثلاثة أيام
» أيمن بهجت قمر يحرج أمير طعيمة: اللي بتقوله عن إسماعيل يس محصلش
» أول ظهور للفنانة منى جبر بعد سنوات من الاعتزال والحجاب
» ريهام سعيد تكشف عن عملها الجديد
» بإجمالي 160 مليون جنيه .. والد محمد علي: هذا ما يملكه نجلي
» بعد إصابته بالسرطان .. فنان شهير يُبلغ جمهوره بخبر مفاجيء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح