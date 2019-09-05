رسميًا.. التعليم تعتمد مواعيد بدء الدراسة 11 سبتمبر

05 سبتمبر 2019 - 10:38 ص

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميًا تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل أيام الدراسة وموعد الإجازات والامتحانات للفصلين الدراسي الأول والثاني على النحو التالي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر، أما الأكبر سنًا يوم 21 سبتمبر الجارٍ.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020 لجميع المراحل والصفوف.

الفصل الدراسي الأول

أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي 111 يومًا، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

أيام الدراسة الفعلية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي 104 يومًا، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

الفصل الدراسي الثاني

أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 94 يومًا، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

أيام الدراسة الفعلية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي 96 يومًا، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

وبذلك يكون عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي كاملًا 205 أيام لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، و200 يوم من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

على أن تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين تبدأ من السبت 25 يناير 2019، وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2020، وفي حال تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يجري توحيد الإجازة معهما.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدارسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 11 يناير 2019 حتى السبت 18 يناير 2020.

فيما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، والدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، والثانوية العامة يوم 6 يونيو 2020.

إجازات العام الدراسي 2019/2020

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر 1973.

يوم السبت الموافق 9 نوفمبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

إجازات العام الدراسي 2020/2021

يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2020 بمناسبة شم النسيم (تقديريًا).

يوم السبت الموافق 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء.

من السبت 23 مايو وحتى الثلاثاء 26 مايو بمناسبة عيد الفطر المبارك.