  • الخميس 05 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:36 م
بحث متقدم
صلاح

صلاح ضمن 55 لاعبًا يتنافسون على التشكيل المثالى

وزارة الداخلية

«الداخلية»: مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بالواحات

البشير

تهمة جديدة تلاحق البشير

ياسر برهامي

"برهامي": إبلاغ المدير عن تصرفات الموظفين حلال

سجن

750 ألف ريال تعويضًا لسعودي ثبتت براءته بعد سجنه سنة

مرض خبيث

مرض خبيث في السعودية والإمارات يسبب الوفاة

ريني فايلر

«فايلر» يطلب ضم هذا اللاعب

الرئيس السيسي

السيسى يصدر 3 قرارات رئاسية جديدة

مرتضى منصور

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

أحمد موسي

موسى: هتسمعوا مني أخبار حلوة قريب

750 ألف ريال تعويضًا لسعودي ثبتت براءته بعد سجنه سنة

عرب وعالم

سجن
سجن

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع السرطان

#

50 ألف جنيه للجامعيين المعينين بالسعودية

#

كشف جريمة غامضة بعد 33 ألف سنة

#

كشف حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته


قضت محكمة سعودية بتعويض مواطن بمبلغ 750 ألف ريال بعد أن ثبتت براءته في قضية كان قد سجن بسببها لمدة أكثر من 12 شهرًا.

وذكرت مصادر لصحيفة "عكاظ" أن "المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكمًا يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 750 ألف ريال عقب سجنه في قضية جنائية، ثبت لاحقا أنه بريء منها، وصدر حكم نهائي اكتسب القطعية".

وكان المواطن قد حرك دعوى قضائية يطالب فيها بالتعويض جبرا للضرر الذي أصابه لحبس حريته، وشددت المحكمة في صك الحكم على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان.
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على الأمر السامي الذي يؤكد على ما نصت عليه التعليمات من كفالة حقوق الأفراد وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قدرت حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي، ثم ضرب المبلغ في 3، كون اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات، فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات، وهي حسبة تقديرية تعود للمحكمة في آلية تحديد التعويض.

يذكر أن المواطن كان قد طالب في دعواه بتعويض يبلغ 5 ملايين عن الضرر النفسي والاجتماعي وحبس حريته لأكثر من 12 شهرا في قضية جنائية، حيث أودع سجن بريمان في جدة وثبت أمام المحكمة لاحقا أنه بريء من التهمة الموجهة إليه، وصدر حكم بذلك أيدته محكمة الاستئناف.ش

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "حبس وغرامة".. عقوبة من يصور بدون إذن
» بالفيديو.. محمد بن راشد في زيارة مفاجئة لمدرسة لهذا السبب
» دبي تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا في هذا الأمر
» السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان
» بالأسماء.. السيسي يعتمد حركة تعيين 25 سفيرًا بوزارة الخارجية
» تطعيم "فايلر" قبل السفر إلى غينيا الاستوائية
» بعد البكيني.. منة فضالي ترقص ببطن مكشوف على النيل
» الأمن السعودي يحبط محاولة تهريب 33 مليون قرص مخدر
» الإفراج عن 587 من نزلاء السجون بعفو رئاسي وشرطي
» مدير مدرسة بأسيوط :" معنديش عمال و بنظف بايدي "
» إطلالة مثيرة لـ«روجينا» بفستان فوق الركبة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح