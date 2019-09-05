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الأمن السعودي يحبط محاولة تهريب 33 مليون قرص مخدر

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متابعات - أمينة عبد العال

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السعودية

مكافحة المخدرات

مخدرات

الأمن السعودي

 تمكنت قوات الأمن السعودي في خلال 3 أشهر من العام الهجري الماضي، من إحباط عدد من أكبر صفقات تجارة المخدرات.

وكشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تنتج وتهريب المواد المخدرة، أدت إلى إحباط (32.758.898)  قرص "إمفيتامين" خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام 1440هـ .

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن عملية إحباط تلك المحاولة جاءت بعد توفر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة.

ولفت المتحدث إلى احباط السلطات وصول 18 مليون قرص "إمفيتامين" خلال شهر رمضان، بعد وصولها إلى المملكة، والقبض على المتورطين في التخطيط لها واستقبالها وعددهم (15) خمسة عشر متهمًا بينهم ستة سعوديين وأربعة من الجنسية التركية واثنان من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية الأردنية ،ومتهم واحد من الجنسية السورية.

هذا، علاوة على توزع باقي الضبطيات في الشهور اللاحقة، والتي أحبطت دخول باقي المخدرات الأخرى إلى السعودية.


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