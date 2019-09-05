"برهامي": إبلاغ المدير عن تصرفات الموظفين حلال

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طرح أحد رواد موقع "صوت السلف" التابع للدعوة السلفية، سؤالا جاء فيه: «رئيس الشركة التي أعمل فيها، طلب مني أن أخبره بما يقع من أخطاء ومِن عدم الأمانة في العمل أو أي شيء يضر بالشركة التي أنا فيها، فهل يجوز أن أنقل له ذلك؛ لأن العاملين معي يقومون بأفعال خاطئة كثيرة، وقد نصحتهم مرات كثيرة ولم يقبلوا النصيحة، وهو علم بذلك فقال لي: أي شيء خطأ تراه لابد أن تخبرني به. فهل يصح لي أن أقوم بذلك؟ وهل هذا نميمة أو حرام؟».

وجاء رد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية كالتالي: «ليس مِن النميمة أن تنصح له، وتخبره بما يضر الشركة».


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