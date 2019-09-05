  • الخميس 05 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:35 م
بحث متقدم
صلاح

صلاح ضمن 55 لاعبًا يتنافسون على التشكيل المثالى

وزارة الداخلية

«الداخلية»: مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بالواحات

البشير

تهمة جديدة تلاحق البشير

ياسر برهامي

"برهامي": إبلاغ المدير عن تصرفات الموظفين حلال

سجن

750 ألف ريال تعويضًا لسعودي ثبتت براءته بعد سجنه سنة

مرض خبيث

مرض خبيث في السعودية والإمارات يسبب الوفاة

ريني فايلر

«فايلر» يطلب ضم هذا اللاعب

الرئيس السيسي

السيسى يصدر 3 قرارات رئاسية جديدة

مرتضى منصور

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

أحمد موسي

موسى: هتسمعوا مني أخبار حلوة قريب

«الداخلية»: مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بالواحات

قضايا وحوادث

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

متابعات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

إغلاق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت بسبب عملية أمنية

#

مقتل 31 مسلحًا في 78 عملية خاصة

#

نيجيريا.. مقتل 20 عنصرا من "بوكو حرام"

#

مقتل 6 عناصر من "داعش" في محافظة ديالي بالعراق

الداخلية

طريق الواحات

تصفى

نجحت وزارة الداخلية فى إحباط مخطط خلية إرهابية بالواحات البحرية، وأسفر عن ذلك مصرع 6 عناصر إرهابية بعد تبادل لإطلاق النار.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أنه قد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية، واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم، بعيدًا عن الرصد الأمنى ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت، أنه تمت مداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم الخميس، وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر عن ذلك مصرع 6 من العناصر، وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، وكمية من الطلقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "حبس وغرامة".. عقوبة من يصور بدون إذن
» بالفيديو.. محمد بن راشد في زيارة مفاجئة لمدرسة لهذا السبب
» دبي تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا في هذا الأمر
» السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان
» بالأسماء.. السيسي يعتمد حركة تعيين 25 سفيرًا بوزارة الخارجية
» تطعيم "فايلر" قبل السفر إلى غينيا الاستوائية
» بعد البكيني.. منة فضالي ترقص ببطن مكشوف على النيل
» الأمن السعودي يحبط محاولة تهريب 33 مليون قرص مخدر
» الإفراج عن 587 من نزلاء السجون بعفو رئاسي وشرطي
» مدير مدرسة بأسيوط :" معنديش عمال و بنظف بايدي "
» إطلالة مثيرة لـ«روجينا» بفستان فوق الركبة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح