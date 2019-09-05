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صلاح ضمن 55 لاعبًا يتنافسون على التشكيل المثالى

الرياضة

صلاح
صلاح

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أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قائمة تضم 55 لاعبًا، يتنافسون للدخول فى التشكيل المثالى لعام 2019.

الدورى الإنجليزي حصل على نصيب الأسد، بعدما دخل 21 لاعبًا دائرة المنافسة،  بينما يتواجد 20 لاعبا من الدوري الإسباني، هذا بالإضافة إلى امتلاك ليفربول 7 لاعبين في القائمة، وجاء الدولى المصرى محمد صلاح على رأسهم.

ومن المقرر أن يتم اختيار حارس مرمى و4 مدافعين و3 لاعبي وسط و3 مهاجمين عن موسم 2018-19، للتواجد ضمن التشكيل المثالي.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي

حراسة المرمى: أليسون بيكر – دي خيا – إيدرسون – يان أوبلاك – تير شتيجن.

الدفاع: جوردي ألبا – ألكسندر أرنولد – داني ألفيش – جواو كانسيلو – داني كارفخال – جورجيو كيليني – فيرجيل فان دايك – دييجو جودين – جوشوا كيميتش – كاليدو كوليبالي – إيمريك لابورت – ماتيس دي ليخت – جيرار بيكيه – سيرخيو راموس – أندرو روبرتسون – أليكس ساندرو – تياجو سيلفا – رافائيل فاران – مارسيلو – كايل واكر.

الوسط: بوسكيتس – كاسيميرو – كيفين دي بروين – كريستيان إريكسن – فيرنيكي دي يونج – توني كروس – أرتور ميلو – لوكا مودريتش – بول بوجبا – إيفان راكيتيتش – برناردو سيلفا – تاديتش – أرتورو فيدال.

الهجوم: أجويرو – كريم بنزيما – أنطوان جريزمان – هاري كين –  ليفاندوفسكي – ساديو ماني – ليونيل ميسي – مبابي – نيمار – كريستيانو رونالدو – محمد صلاح – سون – سترلينج – سواريز.


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