هددتها بالفضيحة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقتها

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قتل

شبرا الخيمة

حبس طالبة

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، الخميس، حبس طالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها بقتل شقيقتها الصغرى خنقًا بـ«قطعة قماش».

وكشفت قوات الأمن في محافظة القليوبية، ملابسات مقتل طالبة، في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقة المجني عليها.

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور بعدما تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من مفتش صحة مكتب بهتيم، بحضور "م.ع - 37 سنة" إلى مكتب الصحة، وقرر بوفاة نجلته "ش - 14 سنة – طالبة"، ورغبته في استخراج تصريح دفن لها.

انتقل المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، رفقة والد المجني عليها، وتبين وجود الجثة مسجاة على ظهرها بغرفة نوم الأطفال بالشقة ملك والدها، وترتدي كامل ملابسها، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين وجود إصابات ظاهرية بمنطقة الرقبة عبارة عن تجمع دموي ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وأوضحت التحريات حدوث خلاف بين المجني عليها، وشقيقتها الكبرى "ن - 17 سنة – طالبة"، بسبب سماعها للأخيرة أثناء تحدثها هاتفيًا مع أحد الأشخاص الذي تربطها به علاقة عاطفية، ولدى علم الأخيرة بإقدام شقيقتها علي إخبار والديها بالأمر، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، قامت علي أثرها المتهمة بدفع شقيقتها على سرير غرفة النوم وخنقها بقطعة قماش "بلوزة" حتي فارقت الحياة.

وبسؤال والد المجني عليها، قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص، وأشار إلى تواجده في محل عمله أثناء الواقعة.

ألقى ضباط وحدة مباحث القسم القبض على المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9819 إداري قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019.

بالعرض على النيابة المختصة، قرر أحمد البلتاجي رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، اليوم الخميس، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرح بدفن جثة المجني عليها بعد عرضها على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة.


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