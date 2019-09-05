  • الخميس 05 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:38 م
بحث متقدم
أرشيف

قريبًا.. استبدال «التوك توك» بسيارات «ميني فان»

عبدالله مرسي

«كان يتناول عقاقير».. ننشر التقرير الطبي لوفاة نجل «مرسي»

أرشيف

هددتها بالفضيحة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقتها

تركي ال الشيخ

صورة.. «آل الشيخ» يتوعد إعلاميين بهذا الإجراء

أرشيفية

معماري مصري يشرف على توسعة المسجد النبوي.. تعرف على التفاصيل

اتحاد الكرة يعلن عقوبات كاس مصر

اتحاد الكرة يعلن ملعب نهائي كأس مصر

الفنان الراحل اسماعيل ياسين

سر غضب حفيدة «إسماعيل ياسين» من شاعر شهير

أرشيف

الحرب تشتعل.. الجيش الهندي يعتقل باكستانيين في كشمير

صلاح

صلاح ضمن 55 لاعبًا يتنافسون على التشكيل المثالى

وزارة الداخلية

«الداخلية»: مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بالواحات

قريبًا.. استبدال «التوك توك» بسيارات «ميني فان»

آخر الأخبار

أرشيف
أرشيف

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«الديهي» عن حظر «التوك توك»: يعيد الانضباط للشارع

#

11 مليار جنيه تضيع على الدولة بسبب «التوك توك»

#

مساعد وزير الداخلية يكشف معلومة خطيرة عن "التوك توك"

مجلس الوزراء

التوك توك

التاكسي

مدبولى

سيارات ميني فان

وجّه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

جاء ذلك في اجتماع حضره وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيراً إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقاً، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريباً مع مصنعي "التوك توك"، وذلك لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال.

في حين تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نهاية قضية «جوكر سياسي» في الكويت
» إعدام نيجيري في منطقة مكة المكرمة
» رسميًا.. اعتماد الحكومة الجديدة فى السودان
» "حبس وغرامة".. عقوبة من يصور بدون إذن
» بالفيديو.. محمد بن راشد في زيارة مفاجئة لمدرسة لهذا السبب
» دبي تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا في هذا الأمر
» السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان
» بالأسماء.. السيسي يعتمد حركة تعيين 25 سفيرًا بوزارة الخارجية
» تطعيم "فايلر" قبل السفر إلى غينيا الاستوائية
» بعد البكيني.. منة فضالي ترقص ببطن مكشوف على النيل
» الأمن السعودي يحبط محاولة تهريب 33 مليون قرص مخدر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح