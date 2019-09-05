أسرة «مرسي» تُكذِّب «الجزيرة»

05 سبتمبر 2019 - 05:44 م

نفى أحمد مرسي نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وشقيق عبدالله مرسي، الأنباء التي ترددت عبر وسائل إعلام معارضة وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية، احتجازه وشقيقه عمر من قبل قوات الأمن، قبل أن يتم إخلاء سبيله.

وكتب أحمد وهو المتحدث الرسمي باسم أسرة "مرسي"، عبر حسابه على "تويتر" :« لا صحة لما يتم تداوله من احتجازي و أخي عمر.. ولا صحة لما يتم تداوله من استلام الجثمان و الدفن».

وتابع :«لازلنا في إتمام إجراءات استلام جثمان أخي عبد الله رحمه الله».

فيما قالت قناة "الجزيرة" إن أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي تنفي أمام جهات التحقيق وجود "شبهة جنائية" في وفاة نجلها عبدالله وتنتظر إنهاء إجراءات الدفن وقوات الأمن تخلي سبيل ابنيها عمر وأحمد".

وأصدرت مستشفى الواحة في الهرم، التقرير الطبي المبدئي لوفاة عبدالله نجل الرئيس الراحل محمد مرسي والذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد قدومه مصابا بتوقف عضلة القلب والجهاز التنفسي.

وأوضحت المستشفى في التقرير الطبي الذي تم تداوله، أن المتوفي كان يتناول عقاقير من نوعية “البنزوديازبيبين”، مضيفة أن عضلة القلب والجهاز التنفسي توقف بشكل كامل في الساعة العاشرة والربع ليعلن وفاة عبد الله محمد مرسي.

وأكد محامي أسرة عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس الأسبق، والذي توفي مساء أمس الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية، علي دفنه في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقبرة نفسها التي دفن بها والده في يونيو الماضي.

وأضاف عبد المقصود ، إن ”إجراءات دفن عبدالله في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر القاهرة، ستتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك لتأمين الجنازة والمنطقة المحيطة بالمقابر“.

وأكد محامي الأسرة ”إنه من المتوقع إن يتم تشيع الجثمان فجر اليوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على تأمين جنازة نجل مرسي، على غرار ما حدث مع والده الذي توفي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حماس في 17 يونيو الماضي“.