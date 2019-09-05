» 20 ألف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر

05 سبتمبر 2019 - 06:10 م

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع للمباراة النهائية في بطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره بيراميدز على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في المباراة التي تجمع بينهما بنهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد المقبل.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، فيما تأهل بيراميدز للدور ذاته عقب تغلبه على بتروجت بهدفين دون رد.