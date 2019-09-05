بعد القبض عليها.. محامي «بوسي» يكشف مفاجأة

أكد محامي المطربة بوسي أحمد الجنزوي أن الفنانة تتواجد حاليًا بمنزلها في التجمع الخامس، ولم يتم حبسها وما تردد عن ذلك مجرد شائعات لا أكثر.

وقال الجنزوي في تصريحات، إن ما يجرى حاليًا مجرد ابتزاز لبوسي، مشيرًا إلى أنها مطلوب منها 11 شيك فقط، وأصدرت المحكمة في حقها غرامة 50 ألف جنيه، وتم تسديدهم على الفور.

وأوضح الجنزوي بشأن الحكم الذي أصدر ضدها بالحبس 3 سنوات، أنه حكم غيابي لم يتم تنفيذه حتى الآن، كما تداولت الأخبار الساعات الماضية.

فيما قالت، عزة العشري محامية وليد فطين طليق بوسي، إنه صدر في حق المطربة حكم نهائي في شهر يوليو الماضي يقضي بحبسها ثلاث سنوات وذلك على خلفية شيكات بدون رصيد لزوجها السابق فطيم.

وأضافت العشري، أنها أرسلت خطابًا لنقابة المهن الموسيقية، بعدم التعامل واستخراج التصاريح بإقامة حفلات للفنانة بوسي مرة أخرى ووقفها عن العمل، وذلك بعد صدور حكم نهائي ضدها بالحبس ثلاث سنوات، على خلفية شيك بدون رصيد.

وترجع القصة إلى أن الحكم تم إصداره في 10/2/2019، وطوال هذه الفترة وحتى الآن تركت المحكمة فرصة للمطربة لسداد قيمة الشيكات، التي تقدر بـ20 مليون جنيه مصري لطليقها فطيم، وشيك أخر بـ2 مليون ونصف لشقيقة زوجها.

ولكن بوسي ماطلت في الدفع قيمة الشيكات، بعدما قالت إنها سوف تحل الأزمة بالتراضي، لتقرر بعد ذلك شقيقة طليقها عدم التصالح مرة أخرى، وتنفذ قرار المحكمة بالسجن 3 سنوات.