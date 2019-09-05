» بقيادة «كوبر».. أوزبكستان تسقط أمام فلسطين

05 سبتمبر 2019 - 07:05 م

فاز منتخب فلسطين على أوزبكستان، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "فيصل الحسيني"، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وجاء هدفي منتخب فلسطين عن طريق عدي الدباغ واسلام البطران في الدقيقتين 60 و84 من عمر المباراة.

وحصد منتخب فلسطين ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره بالتصفيات، فيما ظل رصيد منتخب أوزبكستان بقيادة هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر خالياً من النقاط.

وأوقعت قرعة التصفيات منتخبى فلسطين وأوزبكستان فى المجموعة الرابعة بجانب السعودية واليمن وسنغافورة.