مرتضى منصور: غرامة على المتخلفين عن عمومية الزمالك

05 سبتمبر 2019 - 07:43 م

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم فتح جميع الأبواب بالنادي لمساعدة الأعضاء في مسألة الدخول والخروج، للتسجيل والتصويت في الجمعية العمومية للنادي اليوم الخميس.

وأضاف منصور، أنه تم الاعتذار عن عدم استقبال الضيوف إلا بعد الساعة التاسعة مساء بنهاية التصويت في اليوم الأول، مطالبًا جميع الأعضاء بالتسجيل والتصويت على بنود جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية للنادي.

كما أشار مرتضى إلى أن هناك فائضا كبيرا بالميزانية الخاصة بالنادي وصل إلى 170مليون جنيه، موضحا أنه سيتم تطبيق غرامة الـ 300 جنيه على كل عضو لم يسجل في كشوفات التسجيل ولم يدل بصوته في الجمعية، مشددا على أنه لا توجد نية لإلغاء هذه الغرامة لانها موجودة في لائحة النادي.