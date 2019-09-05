بسبب «الهولوكوست».. إسرائيل تشكر جامعة عين شمس

أشادت صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بإحدى العروض المسرحة التي أقيمت على مسرح كلية التجارة جامعة عين شمس بالقاهرة.

ونشرت الصفحة مقطع فيديو بعنوان "أول مرة مسرحية عن الهولوكوست في جامعة مصرية، هذه المسرحية صادفت الدبلوماسي الإسرائيلي ليئور بن دور، فترى ماذا كان تعقيبه عليها؟".

وجاء في الفيديو الذي قدمه إسرائيلي يتحدث باللغة العربية، حيث قال "أهلا بكم، مين ميحبش المسرح أنا بحب المسرح، أنا خدمت في مصر في سفارتنا في القاهرة، ودائما وباستمرار أعمل من أجل بناء الجسور بين إسرائيل وجيرانها".

وأوضح، أن هذه المسرحية من إنتاج كلية التجارة جامعة عين شمس بالقاهرة، مشيرًا إلى أن ممثلي المسرحية من طلاب الكلية، حيث وجه لهم التحية قائلًا "برافو عليكم.. كل الإحترام".

واختتم بأن الرسالة الرئيسية هي أننا جميعا بشر وأن أهم شيء هو حياة الإنسان، لافتًا إلى أن الهدف المشترك عند احتفالنا بأربعين عامًا من توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، هو أن نبني سويًا عالمًا أفضل لأولادنا لكي يعيشوا مكرمين".



شاهد الفيديو..







لمشاهدة المسرحية..





