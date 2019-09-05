  • الخميس 05 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:30 م
بحث متقدم
أرشيفية

الكويت تعتقل «إخوان» جُدد لتسليمهم لمصر

العامري فاروق

هل انقلب نائب رئيس الأهلي على «الخطيب»؟

جانب من العرض

بسبب «الهولوكوست».. إسرائيل تشكر جامعة عين شمس

نجل مرسي

تشريح جثة نجل «مرسي»

المعلمي

السعودية تشن هجومًا مفاجئًا على إسرائيل.. تعرف على السبب

أحمد مرسي

أسرة «مرسي» تُكذِّب «الجزيرة»

عبدالله مرسي

«كان يتناول عقاقير».. ننشر التقرير الطبي لوفاة نجل «مرسي»

ال الشيخ

«صبرت كتير وجابولى صداع»..قرار عاجل من تركي آل الشيخ

أرشيف

انخفاض جماعي.. الدولار ينهار أمام الجنيه

عشماوي

أول قرار من المحكمة بشأن هشام عشماوي

بسبب «الهولوكوست».. إسرائيل تشكر جامعة عين شمس

آخر الأخبار

جانب من العرض
جانب من العرض

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الصحة: مسح 5 ملايين طالب خلال 2020

#

دكتور جامعي: "اللي عايز يتبغدد يدفع"

#

طالب جامعي ينتحل شخصية "عارضة أزياء".. السبب صادم

#

"حواس" يفجر مفاجأة بشأن سيدنا يوسف

إسرائيل

مصر

كلية التجارة

جامعة عين شمس

أشادت صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بإحدى العروض المسرحة التي أقيمت على مسرح كلية التجارة جامعة عين شمس بالقاهرة.

ونشرت الصفحة مقطع فيديو بعنوان "أول مرة مسرحية عن الهولوكوست في جامعة مصرية، هذه المسرحية صادفت الدبلوماسي الإسرائيلي ليئور بن دور، فترى ماذا كان تعقيبه عليها؟".

وجاء في الفيديو الذي قدمه إسرائيلي يتحدث باللغة العربية، حيث قال "أهلا بكم، مين ميحبش المسرح أنا بحب المسرح، أنا خدمت في مصر في سفارتنا في القاهرة، ودائما وباستمرار أعمل من أجل بناء الجسور بين إسرائيل وجيرانها".

وأوضح، أن هذه المسرحية من إنتاج كلية التجارة جامعة عين شمس بالقاهرة، مشيرًا إلى أن ممثلي المسرحية من طلاب الكلية، حيث وجه لهم التحية قائلًا "برافو عليكم.. كل الإحترام".

واختتم بأن الرسالة الرئيسية هي أننا جميعا بشر وأن أهم شيء هو حياة الإنسان، لافتًا إلى أن الهدف المشترك عند احتفالنا بأربعين عامًا من توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، هو أن نبني سويًا عالمًا أفضل لأولادنا لكي يعيشوا مكرمين".

شاهد الفيديو..



لمشاهدة المسرحية..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب منتخب مصر السابق أمام المحكمة
» بث مباشر.. مباراة إسبانيا ورومانيا
» فتى مصري يهرب من فرنسا لبريطانيا في صندوق سيارة
» رسالة هامة من مرتضى منصور لعمومية الزمالك
» محاكمة عاجلة.. آخر التطورات في قضية مخرج "خيال مآته"
» محمد بن راشد يعين ابنته في منصب حكومي بارز
» موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب
» شاهد| مريضة سرطان تؤدي امتحانها الجامعي تحت أجهزة التنفس
» بقيادة «كوبر».. أوزبكستان تسقط أمام فلسطين
» مفاجأة.. برشلونة يسمح برحيل «ميسي»
» 20 ألف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:13 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح