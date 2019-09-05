تصفيات أمم أوروبا.. إيطاليا تهزم أرمينيا بثلاثية

05 سبتمبر 2019 - 08:19 م

حقق منتخب إيطاليا فوزًا غاليًا على أرمينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، بمنافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

أحرز ألكسندر كارابيتيان هدف أرمينيا بالدقيقة الأولى، بينما إيطاليا سجلت 3 أهداف عن طريق كل من أندريا بيلوتي هدفين بالدقائق 28 و80 ولورينزو بيليجريني بالدقيقة 78.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الأول بعدما حقق العلامة الكاملة فيما تجمد رصيد أرمينيا عند 6 نقاط.