هل انقلب نائب رئيس الأهلي على «الخطيب»؟

05 سبتمبر 2019 - 08:34 م

رد العامري فاروق نائب رئيس مجلس النادي الأهلي ووزير الرياضة الاسبق على بعض أسئلة متابعيه عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك».

ووجه أحد المتابعبين سؤال “للعامري ” قائلًا :”عندك مشكلة كبيرة يامعالى الوزير واعضاء الجمعية العمومية للنادى شايفينها جدا وهى علاقاتك بمحمود الخطيب حبيب الأهلاوية وحبيب الجمعية العمومية حتى المختلفين معه بيحبوه وده بينتقص من رصيدك اشكرك وارجو الرد حتى على الخاص”.

وكان رد” العامري فاروق” عليه :”أعضاء الجمعيه العموميه تعلم احترام العامرى فاروق لمحمود الخطيب”.

ووجه شخص أخر سؤال لنائب رئيس الأهلي :سؤال يا معالي الوزير انت بعت فعلا الخطيب”.

ورد الوزير الاسبق قائلًا:”تفتكر ممكن العامرى يعمل كده”.

يذكر ان عضوة مجلس ادارة الاهلي الدكتورة رانيا علواني قامت بمهاجمة رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب وبعض من جمهور الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المدير الفني الجديد ربنيه فايلر للفريق الاحمر.



