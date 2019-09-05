» رسالة هامة من مرتضى منصور لعمومية الزمالك

05 سبتمبر 2019 - 08:37 م

أشاد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس نادي الزمالك، بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مشيرًا إلى أن أشرف زكي رجل قدير وفنان معروف ووجوده في منصب أمين الصندوق بالمجلس سيكون إضافة، كما أن حمادة أنور ابن من أبناء الزمالك وليس بغريب، واحمد مرتضى محام معروف وهو عضو مجلس إدارة قبل وجوده كرئيس للنادي، بينما احمد عادل عبد الفتاح من أبناء النادي وابن أحد رموز القلعه البيضاء.

كما أوضح مرتضى منصور أن انعقاد الجميعة العمومية للنادي اليوم بمثابة انتصار لكل أعضاء المجلس الذين قاموا ببناء النادي من جديد، موجها الشكر لجميع الأعضاء الذين تواجدوا اليوم في النادي للتسجيل والتصويت على الميزانية التي تعدت اكثر من 170 مليون جنيه.

وتابع منصور: " أقول لجميع الأعضاء.. سجل اسمك في كشف الجمعية العمومية وصوت بنعم أو لا على الميزانية والانتخابات التكميلية للمجلس، التي تضم نخبة كبيرة من الشخصيات المحترمة على رأسهم الدكتور أشرف زكي، ومعه احمد عادل عبد الفتاح كابتن كرة السلة، وحمادة انور المدير الإداري السابق لفريق الكرة، وأحمد مرتضى منصور نائب مجلس النواب".

وواصل رئيس الزمالك: " احذر جميع الأعضاء من عدم التوقيع لأي عضو آخر، حتى لو كان من الأقارب أصحاب الدرجة الأولى، لأن هذا تزوير وسيكون مصير اي شخص التوقيع لأي عضو آخر الذهاب للنيابة".

وأوضح مرتضى:" احترم إرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وانتظر الإدلاء بصوت كل عضو بالموافقة او الرفض على الميزانية وحسم موقف المتقدمين على الانتخابات التكميلية الأخيرة بعد فوزهم بالتزكية.. مشيرا :" حاولنا بكل الأشكال الممكنة تسهيل عملية التصويت والتسجيل على الأعضاء، ووضعنا جميع الكشوفات بالاسماء ورقم العضوية ورقم اللجان، من اجل معرفة كل عضو مكانه داخل خيمة التصويت".

وعن فريق الكرة قال مرتضى منصور: "أمامنا ثلاث مباريات حاسمة خلال الفترة المقبلة، تساوي لنا ثلاث بطولات، البداية ستكون أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، وبذلت مجهودا كبيرا من اجل رفع العدد إلى 20 الف مشجع للقاء.. موجها رسالة للجماهير قائلا: " يا جماهير نادي الزمالك العظيمة حافظوا على الشكل المحترم للتشجيع المثالي، لا اريد سبا او قذفا في المنافسين، واطالب بالحفاظ على المدرجات والانشاءات الخاصة بملعب برج العرب.. وامامنا مواجهتان أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري وامام الترجي التونسي في السوبر الإفريقي، بإذن الله سنفوز بالثلاث مواجهات التي تساوي الثلاث بطولات".

وختم منصور : "أشكر قضاء مصر المحترم الذي خلصنا من المزورين والبلطجية وتجار المخدرات، وأشكر أيضا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على احترامه للقانون، وأشكر جميع أفراد الشرطة المحترمين الذين تعاونوا معنا خلال الساعات الماضية".