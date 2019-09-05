جامعة المنيا تفوز بـ18 ميدالية وكأس في أسبوع "متحدى الإعاقة"

05 سبتمبر 2019 - 09:07 م

حصدت جامعة المنيا "نصيب الأسد" فى الجوائز والميداليات بفعاليات ومسابقات أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة الثاني والذي أٌقيم بجامعة المنوفية برعاية من الدكتور وزير التعليم العالي.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة حصلت على 18 ميدالية تنوعت ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، بالإضافة إلى شهادات التميز والكأس العام في النشاط العلمي

وقدم رئيس الجامعة،خلال تسلم الجوائز، التهنئة للطلاب متحدي الإعاقة على ما حققوه من مشاركة قوية خلال فعاليات الأسبوع، مُشيدًا بتمثيلهم المشرف لجامعتهم بين الجامعات المصرية، وداعيهم إلى الاستمرار في مواصلة نجاحهم وتميزهم بما يحقق تقدم الجامعة.

وحصلت الجامعة في النشاط الاجتماعي على ميداليتين ذهبيتين في مسابقة الشطرنج وحصدها الطالب مصطفي محمد عبد الباري، ومسابقة البحوث الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى حصولها على المركز الرابع وشهادة التميز في مسابقة الطالب المثالي وحصدها الطالب خالد الحسيني.

وفي النشاط العلمي حصدت الجامعة 3 ميداليات ذهبية و2 في دوري المعلومات للطالبين محمد جمال ووليد جلال، وميدالية في الأبحاث العلمية للطالب أبانوب فخري ببحث بعنوان عالم الإلكترونيات، بالإضافة إلى حصولها على الكأس العام على مستوى الجامعات المصرية في نفس النشاط.

وفي النشاط الرياضي فازت الجامعة بـ 11 ميدالية، حيث حصلت على 7 ميداليات فضية في ألعاب القوى وذلك في دفع الجلة جلوس طلبة، ورمي القرص جلوس طلبة والتي حصل عليهما الطالب عنتر محمد، كما حصلت الطالبة فاطمة جمال على الميدالية الفضية في دفع جلة طالبات، وفي مسابقة رمي الرمح وقوف طلبة فاز بالميدالية الفضية الطالب محمد أحمد

كما فازت الطالبة نعمات بالميدالية الفضية وحصولها على المركز الثاني في مسابقتي رمي رمح جلوس طالبات، ورمي الجلة جلوس طالبات، وفي مسابقة 100متر عدو اقزام حصل الطالب محمد إبراهيم على الميدالية الفضية، وفي مسابقة السباحة حقق الطالب وليد جلال المركز الثاني وفوزه بالميدالية الفضية

كما حصلت الجامعة على 3 ميداليات برونزية في رمي رمح مكفوفين والذي مثل الجامعة فيها الطالب أحمد علي، ورمي رمح طالبات وقوف والتي فازت بها الطالبة فاطمة، و100متر عدو أرجل معاقة وفاز بها الطالب محمد أحمد.

وفي النشاط الفني حصلت الجامعة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مجال التصوير الضوئي والذي مَثَل الجامعة فيها الطالب عمرو محمد عبد المنعم.

وفي مجال الجوالة والخدمة العامة حصلت الجامعة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المجال الديني، بالإضافة إلى حصولها على شهادة التميز الكشفي، ودرع المشاركة المتميزة.

رافق الطلاب المشاركين خلال الفعاليات وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور يسري خلاف مسئول تواصل الجامعة ومدير مركز متحدي الإعاقة وعاطف عيسي مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، والدكتور احمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، والدكتور أمير ماهر المشرف علي النشاط العلمي ورندا خليل ومحمد مختار المشرفان علي النشاط الثقافي.