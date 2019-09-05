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ننشر..شروط التقديم للمرحلة الثانية للمدينة الجامعية بعين شمس

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المدينة الجامعية
المدينة الجامعية

أسامة عبد الله

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المصريون

المدينة الجامعية

كشفت المدينة الجامعية بجامعة عين شمس،عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية يوم 22 سبتمبر الجاري، وذلك لقبول طلبات التقديم للسكن بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة عين شمس.

ويتم التنسيق على أساس النسبة المئوية للمجموع والأخذ في الاعتبار المسافة بين محافظة القاهرة وعاصمة محافظة إقامة الطالب/ة كعامل تفضيلي مع تحديد عدد أماكن لكل كلية بناءً على إحصائيات الأعوام السابقة.

ويحق لجامعة عين شمس قبول أو رفض طلب الإقامة في مدنها الجامعية، وفقا لقدرتها الاستيعابية وأولويات القبول بها وطبقًا لأنظمتها الداخلية ولائحتها المعمول بها.

ويقدم "المصريون" شروط الإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2019 /2020 كما يلي:

- أن يكون الطالب/ة من غير سكان القاهرة الكبرى، علما بأن مراكز "طوخ – كفر شكر – بنها – شبين القناطر" بمحافظة القليوبية، و"الصف – أطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات" بمحافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى.

- أن يكون الطالب/ة حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.

- يكون الطالب/ة مقيد نظامي بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب.

- ألا يكون صدر ضد الطالب/ة عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها أو لائحة المدن الجامعية.

- ألا تكون على الطالب/ة مستحقات مالية للمدن الجامعية.

- أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك.

- اجتياز الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة ومنها تحليل المخدرات، وسيتم إجراء تحليل المخدرات للطلبة والطالبات المقبولين كشرط القبول، حيث إن اجتياز تحليل المخدرات شرطا للقبول فى السكن بالمدن الجامعية، وفى حالة كانت نتيجة تحليل "البول" إيجابية سيتم تحويل الطالب لمركز السموم لإجراء تحليل دم ولو تأكدت إيجابية النتيجة يحرم الطالب من السكن فى المدينة حتى يتعافى، وستقدم الجامعة الدعم الطبى للطلاب الراغبين فى العلاج.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى للطالب/ة وولى الأمر والضامن على أن يكون تاريخ إصدار هذه البطاقات من عام سابق ويمكن الاستعاضة عن الضامن بسداد 350 جنيها كبديل للضامن تسترد فى حالة عدم وجود تلفيات.

- يقبل الطلاب الذين كانوا مقيمين في العام السابق والمنقولين الى الفرقة الأعلى وتنطبق عليهم شروط الإقامة السابقة، وألا يكون قد تم إخلاؤه إداريا العام السابق (بحد أقصى مرة واحدة) إلا بعذر قهري تقبله السُلطات المختصة، أما من تم قبوله في عام مضى استثناء لظروف اجتماعية أو لضرورة ملحة فإن استمرار إقامتهم يرتبط بإعادة الدراسة لكل حالة منفردة.

- يتم التنسيق بين طلاب الدفعة الواحدة على أساس النسبة المئوية لمجموع درجات الطالب مضافا اليها الميزة التفضيلية على حسب بعد عاصمة المحافظة التي يقيم بها الطالب/ة عن محافظة القاهرة.

- لا يتم تسكين أي طالب/ة وافد (على منحة أو على نفقته الشخصية) بصفة مؤقتة إلا بعد استيفاء جميع الأوراق والبيانات الخاصة بهم.

- في حالة توافر أماكن وبعد استيعاب الأولويات بعد موافقة السُلطات المختصة يمكن النظر في قبول بعض الفئات للإقامة بالمدن الجامعية مع تطبيق اللائحة المالية:

أ‌. الطلاب المنقولين للفرق الأعلى بتقدير عام مقبول.

ب‌. الشهادات المعادلة وأبناء المعارين.

ت‌. الهيئة المعاونة بكليات الجامعة.

ث‌. الطلاب الوافدين على منح أو على نفقتهم الشخصية.

ج‌. طلاب البرامج العادية بنظام الساعات المعتمدة والحاصلين على GPA من 2 الى 2.6 أو وفقا للائحة الداخلية للكلية.

- استيفاء طلب الإقامة إلكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن.

- يتم قبول الطلاب على حسب الأعداد المخصصة لكل فرقة في كل كلية طبقا لإحصائيات الإشغال الفعلي في الأعوام السابقة.


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