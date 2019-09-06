بـ " الميني فان"..خطة الحكومة لإنهاء مسيرة الـ "توك توك"

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توك توك

مصطفى مدبولى

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، جاء ذلك  خلال اجتماع حضره وزيرا المالية، والتنمية المحلية.

المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار"، إن المشروع سينتهى استخدامه ويتحول لخردة"، ليؤكد أن الحكومة ستشتري التوك توك من الملاك وتخصم ثمنه من سعر سيارة توفرها بقرض ميسر لتحل السيارة محل التوك توك "وده شيء شبيه بمشروع التاكسي الأبيض، ومشروع استبدال الميكروباصات التي تعمل بالسولار.

وأشار سعد، إلى أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع قريبًا مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدة لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

            


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