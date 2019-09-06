بشرى من "الملك سلمان" للعسكريين

06 سبتمبر 2019 - 02:53 م

استقر قضاء الديوان السعودي على أن " التظلم " إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليس تخطيا للمراجع، باعتبار أن الشكوى له مكفولة للجميع مدنيا كان أم عسكري.

وينص القانون الإداري الخاص بـ " تظلمات العسكريين" على أن تظلم العسكري لدى مقام خادم الحرمين الشريفين مكفول ولا يعتبر تخطيا للمراجع النظامية.

يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (43) من النظام الأساسي للحكم، من أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة.

وبناءً على ما سبق فإن تم إصدار عقوبة على " العسكري" لتقديمه شكوى للمقام السامي بتهمة " تخطيه المرجع " ، فسيتم إلغاء العقوبة، لأن أبواب الملك وولي عهده مفتوحة للجميع.