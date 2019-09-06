سيناتور جمهوري يكشف عن جهة تدعم الإخوان بأمريكا

06 سبتمبر 2019 - 07:27 م

كشف سيناتور أمريكي، عن جهة، تدعم جماعة الإخوان المسلمين داخل الولايات المتحدة.

يشار إلى أن «كروز»، قد قدم مشروع قرار في مجلس الشيوخ يقضي بتصنيف "الإخوان" تنظيما إرهابيا.

وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز، في كلمة ألقاها في معهد هدسون، إن هناك قوى داخل بلاده تحول دون حراك في الكونجرس لإدراج «الإخوان» على قائمة التنظيمات الإرهابية، بحسب «روسيا اليوم».

تعليق السيناتور الأمريكي جاء في رده على سؤال عن سبب عدم اتخاذ السلطات الأمريكية أي خطوات في هذا السبيل، على الرغم من وعود الرئيس، دونالد ترامب.

وأكد السيناتور أنه مقتنع تمامًا بأن جماعة "الإخوان" تشكل بسلوكها ونهجها وعملياتها منظمة إرهابية ولا تحاول إخفاء ذلك حتى في وثائقها التأسيسية، مضيفا أن "الإخوان" قتلوا مسلمين بأعداد أكبر بكثير من المسيحيين واليهود.

وذكر أن الجماعة منظمة إرهابية أظهرت استعدادها لقتل أي شخص لا يتماشى مع رؤيتها الجهادية للعالم"، مبديا قناعته بضرورة إدراجها على قائمة الإرهاب.

وحمل كروز، "قوى في الدولة العميقة" داخل الولايات المتحدة، بما فيها وزارة الخارجية والخزانة، المسؤولية عن التدخل في الموضوع والمطالبة بالامتناع عن هذه الخطوة، معتبرا أن تجاهل الحقيقة هو سيد الموقف.