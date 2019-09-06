ليفربول يطرح مواجهة بين «صلاح» و «ماني»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

مانى

أعلن مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف للريدز في «البريميرليج» لشهر أغسطس الماضي.

وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح في منافسة قوية مع كل من السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينيو وديفوك أوريجي ولايتون ستيوارت وريان بروستر من فريق الشباب. 

وينافس صلاح، على الجائزة بهدفيه الذي سجلهما الشهر الماضي بشباك نوريتش سيتي في الأسبوع الأول من البريميرليج والثاني أمام أرسنال في الجولة الثالثة.

في المقابل، ترشحت 3 أهداف لساديو ماني، أحرزهم بشباك تشيلسي وساوثهامبتون، وبيرنلي، بينما ترشح فيرمينو على الجائزة بعد أن سجل هدفين أمام كل من ساوثهامبتون وبيرنلي.

وفتح ليفربول التصويت للجماهير لاختيار الهدف الأفضل لشهر أغسطس عبر موقعه الرسمي . "للتصويت أضغط هنا"

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 12 نقطة بعد الفوز في المباريات الأربعة بالدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 3 فوز، وتعادل وحيد.


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