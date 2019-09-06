بـ«الميني فان».. هل تقضي الحكومة على «الـتوك توك»؟

06 سبتمبر 2019 - 09:12 م

في خطوة نالت استحسان الكثيرين، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «الميني فان» تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

«مدبولي» أكد أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سيوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال هذا البرنامج.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريبا مع مصنعي «التوك توك»، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات «الميني فان» على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات «التوك توك»، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن التنمية المحلية تعد إحدى الوزارات المنوط بها تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص باستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «الميني فان».

وأضاف لـ «المصريون»، أن «وزارات المالية والداخلية والصناعة هي المنوطة بتنفيذ القرار، وسيكون هناك تعاون بينهم من أجل تنفيذه على الأرض».

المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، طالب بالرجوع إلى المتحدث باسم مجلس الوزراء للحصول على تفاصيل أكثر عن الخطوة، قائلًا: «القرار صادر عن مجلس الوزراء وبالتالي يجب الرجوع لهم».

«المصريون» حاولت التواصل مع ، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، غير أنه لم يرد على الاتصالات رغم تكرار المحاولة أكثر من مرة.

بدورها، قالت دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن أي خطوة من الحكومة لحل أزمة التوكتوك تعتبر إبجابية، لا سيما أنه ينتشر على نطاق واسع، إضافة إلى أنه يشوه المظهر الحضاري، فضلًا عن كونه يهدد أمن العديد من الموطنين، حيث يستخدم في ارتكاب العديد من الجرائم.

وفي تصريحات خاصة إلى «المصريون»، أضافت «عبد العزيز»، أن تطبيق القرار غالبًا سيكون بصورة اختيارية، فصاحب المركبة سيحصل على هذه السيارات الآمنة مقابل تسليم التوكتوك، معتبرة أن ترك المسألة اختياريه لن يساعد في حل الأزمة بشكل جذري.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعات مع مصنعي «التوك توك»، لمناقشة فكرة تحويل خطوط إنتاجهم، مشيرة إلى أنه من الضروري العمل على إيقاف تصنيع أو استيراد قطع الغيار، لا سيما أن استمرار التصنيع أو الاستيراد سيؤدي إلى استمرار المشكلة.

وشددت على ضرورة أن يكون الأمر إلزاميًا، قائلة: «لابد من صيغة إلزامية تجبر أو تجعل أصحاب المركبات يستبدلون مركباتهم بهذه السيارات الآمنة، كذلك يجب أن يكون عدم التصنيع والاستيراد بشكل إلزامي رادع»، متابعة: «طالما هناك اختيار في المسألة لن نضمن نجاح الخطوة بنسبة مئة في المئة» .

فيما، وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، معتبرًا أنها أول حكومة تقتحم مشكلة التوك توك لحلها من جذورها، من خلال البدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة.

وأعرب في بيان له عن تأييده التام لهذا الاتجاه من الحكومة الذى سيكون له مردود إيجابى كبير، وبوجه عام، حيث سيعمل على توفير وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

وطالب "مسعود"، وزير المالية بالإسراع في تنفيذ هذا البرنامج والاتفاق مع مصنعي "التوك توك" لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "المينى فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

و"التوك توك" سيارة صغيرة مفتوحة تستخدم محركا صغيرًا وتتميز بأنها من دون أبواب، تستخدم كسيارة أجرة رخيصة الثمن في الضواحي والمناطق الشعبية بالمدن والقرى.