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دوري اليد.. الزمالك يهزم المعادي 40 /29

الرياضة

يد الزمالك
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المصريون

الزمالك

اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره المعادى بنتيجة 40 /29 فى إطار دور ى المحترفين للكبار للموسم المحلى  2019 /2020.

يذكر أن تم تأجيل لقائى الزمالك فى المحترفين والمرتبط 24 ساعة لارتباط الأول بإقامة جمعية عمومية فى مقر النادى لنقل المنافسة إلى صالة ميت عقبة.

فيما تقام الجولة الثانية يوم الخميس القادم بلقاءات بين كلا من ، الطيران مع الزمالك و المعادى مع الأوليمبى و هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع 6 أكتوبر و حدائق الأهرام مع سبورتنج و جزيرة الورد مع البنك الأهلى و الحوار مع أصحاب الجياد و محافظة الفيوم مع سموحة و الزهور مع الجزيرة .


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