» مفاجأة.. «ميسي» لم يطلب التعاقد مع «نيمار»

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برشلونة

المصريون

نيمار

نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسبانى، ما تردد عن طلب ليونيل ميسى، صانع ألعاب الفريق الكتالوني والمنتخب الأرجنتيني التعاقد مع البرازيلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

وتحدث بارتوميو فى تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ماركا" قائلا: "باريس سان جيرمان فتح الباب أمام نيمار للرحيل، ثم بدأنا المفاوضات لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا دمجها ولكن كإضافة لأن الفريق قد تم تشكيله بالفعل".

وتابع بارتوميو قائلا :"أعلم أن هناك اندية آخرى كانوا يتفاوضون مع باريس سان جيرمان من أجل نيمار، اللاعب كان فى سوق الميركاتو ولهذا قررت الإدارة الرياضية والمدرب والنادى التحدث معه لأن أبدى رغبته فى المجئ.

وواصل رئيس البارسا قائلا :"نيمار لا يمكن أن يأتى فى يناير المقبل، غرفة تبديل الملابس لا تقرر، برشلونة لم يضع أسماء اللاعبين على طاولة التبادل ، تحدثنا عن التبادل لكن الأسماء وضعت من قبل باريس سان جيرمان، بدون ذكر الأسماء ، كانت العملية تتمثل فى إعارة لاعب مع خيار شراء إلزامى للموسم المقبل"

وأكمل بارتوميو قائلا :"لقد فعل نيمار ما كان عليه فعله، أعلم ناديه أنه يريد المغادرة ، لقد بذل قصارى جهده ، لكن هذا العام سيلعب في باريس سان جيرمان هناك لحظة فى المفاوضات طلب فيها نيمار من باريس سان جيرمان التفاوض مع برشلونة فقط ، لقد أراد فقط العودة إلى برشلونة".

وتحدث عن دور ليونيل ميسى فى الصفقة قائلا :"ميسى لم يطلب مني التوقيع مع نيمار ، كانت فرصة للسوق لأنه لاعب رائع وأوصت إدارتنا الرياضية بأن ننظر فى إمكانية جلبه، فى الوقت الحالى لن نتحدث عن نيمار لا في يناير ولا فبراير ، الموسم المقبل سوف نتحدث عن ذلك اذا كان المشروع يحتاجه".

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