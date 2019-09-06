» أول تعليق من السعودية بشأن الحكومة الجديدة فى السودان

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حمدوك

رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان، التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفق (واس) فقد "بارك المصدر للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه".

وأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الذي يضم 18 وزيرا.

تشكيل حكومة حمدوك

وقال رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية إن "التأخر في إعلان تشكيل الحكومة سببه الحرص على تمثيل كل الأطياف"، مشيراً إلى استمرار المشاورات بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين (الثروة الحيوانية والبنى التحتية).

وأضاف: "نبدأ مرحلة جديدة في تاريخنا من أجل سودان ديمقراطي يسع الجميع، وأولوياتنا إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام".

وتابع: "بدأنا عمليا في التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي، مهمتها وضع إطار عام لهيكل مفوضية السلام".

18 وزيراً.. ويبقى اثنان

وكشف حمدوك عن أسماء الحكومة الجديدة التي تضم 18 وزيرا، وهم: جمال عمر للدفاع، وإدريس الطريفي للداخلية، وأسماء محمد عبدالله للخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وأكرم علي التوم للصحة، ونصر الدين عبدالباري للعدل، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، ومحمد الأمين التوم للتربية والتعليم، ومدني عباس مدني للصناعة والتجارة، وعادل إبراهيم للطاقة والتعدين، وياسر عباس لوزارة الري والموارد المائية، وعيسى عثمان شريف لوزارة الزراعة، ولينا الشيخ محجوب للعمل والتنمية الاجتماعية، وعمر بشير منيس لمجلس الوزراء، وانتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام، ونصر الدين مفرح لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي.

وأوضح أنه تم إرجاء تعيين وزيرين للثروة الحيوانية والبنى التحتية، لعدم التوافق عليهما مع قوى الحرية والتغيير.

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