ردًا على صفعة كهربا.. مرتضى على وشك خطف نجمين من الأهلي

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاكي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن محاولة من إدارة نادي الزمالك لخطف نجمين من الأهلي ردًا على صفعة محمود عبد المنعم "كهربا".
وقال "زكي" في برنامجه: "نادي الزمالك يحاول الآن مع عدد من نجوم الأهلي .. مرتضى اقترح على نجله أمير خطف كريم نيدفيد لكن أمير رفض".
وأضاف: "الثاني هو حسين السيد الظهير الأيسر الذي ينتهي عقده مع الأهلي هذا الموسم ، طلبوا منه عدم التجديد مقابل الانتقال للزمالك بمبلغ مغري".
وتابع: "اللاعب الثالث هو رمضان صبحي ، حيث يحاول الزمالك التعاقد معه ردًا على ما فعله الأهلي مع كهربا ، ويعتقدون أن ضمه سيكون رد مناسب لصفعة كهربا".
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