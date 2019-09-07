  • السبت 07 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:39 ص
بحث متقدم
المتهم

السحر الأسود يقود سيدة وابنتها لحتفهما بالأقصر

صلاح

فينجر يكشف عن عيب في "صلاح": لو تخلص منه سيصبح مثل ميسي

القتلة

عرف الزوج بخيانة زوجته .. ولما واجهها أخبرت العشيق وقتلوه

سيارة حكيم

نقل المطرب حكيم للمستشفى بعد حادث مروع

مرتضى منصور

ردًا على صفعة كهربا.. مرتضى على وشك خطف نجمين من الأهلي

أرشيفية

حظر استيراد الدواجن.. «إنقاذ ما يمكن إنقاذه»

أرشيفية

بـ«الميني فان».. هل تقضي الحكومة على «الـتوك توك»؟

سعودية وصديقها الأمريكي يثيران الجدل بصور جريئة في المملكة

مانى وصلاح

ليفربول يطرح مواجهة بين «صلاح» و «ماني»

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتوعد هؤلاء بعقوبات قاسية

فينجر يكشف عن عيب في "صلاح": لو تخلص منه سيصبح مثل ميسي

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«رونالدو» متحدثًا عن «ميسي»: كتبنا أسماءنا في التاريخ.. وسنجتمع قريبا

#

زيدان يكشف مفاجأة عن "ميسي اليابان" و"خاميس"

#

إعلامية شهيرة: رحت أعمل منظار في المعدة واكتشفت إصابتي بهذا المرض

#

تصريح مفاجئ لـ«صلاح» بشأن اعتزاله اللعب

ميسي

صلاح

كشف أرسين فينجر - المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي - عن وجود أوجه للتشابه بين النجم المصري محمد صلاح ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال "فينجر" في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" : "صلاح يشبه ميسي لكن مشكلة نجم ليفربول تتمثل في هوسه بتسجيل الأهداف .. ميسي لا يفعل ذلك".

وأضاف: "ميسي يصنع الفرص لزملائه وصلاح سوف يصل لهذه النقطة حين يتقدم في العمر قليلا ، سيدرك حينها متى عليه أن يمرر الكرة ومتى عليه أن يسجل بنفسه؟".

وتابع: "لكني على أي حال أحبه كثيرًا وهو لديه الكثير ليقدمه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» عبد العزيز: هذا أغرب ما رأيته في "اسطبل" أحمد السقا
» سميرة سعيد تنقذ "بيومي فؤاد" من موقف محرج بقرار قوي
» نجم منتخب البرازيل يسخر من تامر حسني بفيديو مثير
» كريم عبد العزيز يكشف عن أغرب موقف حدث له مع أحمد حلمي
» الأهلي يصرف النظر عن مهاجمه الأجنبي "السوبر"
» أول تعليق من السعودية بشأن الحكومة الجديدة فى السودان
» مفاجأة.. «ميسي» لم يطلب التعاقد مع «نيمار»
» «الفيل الأزرق».. يحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ إيرادات السينما المصرية
» مثير للإعجاب.. السعودية تقيم أكبر مستودع إمدادات بغزة
» شاهد.. طالب يكشف عمليات نصب سماسرة الجامعات الأوكرانية
» تصفيات أوروبا.. بث مباشر لمباراة هولندا وألمانيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح