فينجر يكشف عن عيب في "صلاح": لو تخلص منه سيصبح مثل ميسي

أحمد عادل شعبان
كشف أرسين فينجر - المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي - عن وجود أوجه للتشابه بين النجم المصري محمد صلاح ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال "فينجر" في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" : "صلاح يشبه ميسي لكن مشكلة نجم ليفربول تتمثل في هوسه بتسجيل الأهداف .. ميسي لا يفعل ذلك".
وأضاف: "ميسي يصنع الفرص لزملائه وصلاح سوف يصل لهذه النقطة حين يتقدم في العمر قليلا ، سيدرك حينها متى عليه أن يمرر الكرة ومتى عليه أن يسجل بنفسه؟".
وتابع: "لكني على أي حال أحبه كثيرًا وهو لديه الكثير ليقدمه".
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