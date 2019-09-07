مروع.. لحظة تفجير إرهابي لأحد الأسواق التجارية

07 سبتمبر 2019 - 09:51 ص

أسفر انفجر في أحد الأسواق العمومية في جنوب الفلبين عن إصابة سبعة أشخاص على الأقل.

وأعلن الجيش الفلبيني، صباح اليوم السبت، أن المسئول عن الانفجار هي جماعة متشددة تعمل في مدينة إيسولان ذات الأغلبية المسيحية بإقليم سلطان قدرات.

وقال المتحدث العسكري الجنرال العسكري، أرفين ايناسينس، إن شحنة ناسفة بدائية وضعت بجانب دراجة نارية متوقفة.

وأدى تفجير قام به أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي إلى إصابة مالا يقل عن 18 شخصًا في مطعم في سلطان قدرات بمنطقة مينداناو في أبريل.

ويأتي أحدث تفجير مع زيادة حدة التوتر في جنوب الفلبين المضطرب بعد وقوع ثلاثة حوادث خلال العام الأخير قالت السلطات إنها كانت تفجيرات انتحارية لمتشددين مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي.