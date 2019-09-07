"البوسة بـ500 ليرة".. إيصال مخالفة يثير الجدل

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متابعات- الدويني فولي

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حالة من الجدل أثارها منشور في سوريا، حيث قرر محمود مرتضى، مدير الحدائق في دمشق، فرض غرامة مالية على من يقوم بأفعال غير أخلاقية داخل الحدائق العامة تقدر بمبلغ 500 ليرة سورية.
وأغضب القرار المواطنين في سوريا، حيث قام نشطاء سوريون بتحرير إيصال مخالفة بتهمة التقبيل في إحدى الحدائق العامة في سوريا ردًا على قرار مدير الحدائق بفرض الغرامة، وجاء محتوى الإيصال كالتالي:


إيصال مخالفة فعل غير اجتماعي


نوع الفعل: تقبيل في حديقة عامة.


العدد: 5 قبلات فقط.


قيمة المخالفة: 5*500 = 2500 ليرة


مكان المخالفة: حديقة التجارة.


اليوم والتاريخ: 3/9/2019.


سددت نقدًا.


بالإضافة لوضع النشطاء توقيع اسم الشرطي "بواس الحافي".


وشهدت الصورة تفاعلاً كبيرًا من جانب السوريين، حيث قام بعضهم بمقارنة الغرامة بارتفاع سعر الدولار والذهب، والبعض الآخر بالسخرية من سعر الغرامة الكبير.

وأكد محمود مرتضى في تصريحاته لـ"روسيا اليوم"، على عدم تحدثه عن غرامة القبلة، مضيفًا أن قراره يتعلق بالحفاظ على نظافة وسلامة المرافق العامة من التخريب





 أو الحرق فقط.

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