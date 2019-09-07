قطر تحضر اجتماعًا أمنيًا في الرياض

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ37 من اجتماعات لجنة الاستخبارات والأمن بمجلس التعاون الخليجي، في مدينة رياض "حسب القدس العربي".
وجرى عقد اللقاء في الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية، بحسب ما صدر عن بيان للأمانة.
وبحثت مجموعة من المواضيع في اللقاء، بينها العمل العسكري المشترك بين دول الخليج.
ويأتي هذه الاجتماع استكمالاً للاجتماعات السابقة للجنة الاستخبارات والأمن ضمن جدول الاجتماعات المقررة لتطوير جوانب التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.
وعلق الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله على الاجتماع، الجمعة، متسائلا حول مشاركة قطر في الاجتماعات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال في تغريدة له على تويتر: "عقد أمس بالرياض الاجتماع الـ37 للجنة الاستخبارات والأمن بدول مجلس التعاون بحضور مدراء هيئات الاستخبارات والأمن من جميع دول المجلس. والسؤال: كيف تحضر قطر اجتماعات أمنية واستخباراتية سرية للغاية وهي المتهمة برعاية وتمويل الإرهاب؟".