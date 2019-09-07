» المؤبد لقيادات الإخوان في اقتحام الحدود الشرقية

07 سبتمبر 2019 - 12:07 م

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على 28 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".



وذكرت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، أن المحكمة قضت على المتهمين بالسجن المؤبد في القضية حسب "روسيا اليوم"



جدير بالذكر، أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.









تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.







