على طريقة "طباخ الرئيس".. مدبولي: العمال فين؟

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الإنشائية لمشروع إحلال مستشفى سمالوط النموذجي، خلال زيارته الحالية لمحافظة المنيا.
وخلال جولته بالمستشفى، لفت انتباه رئيس الوزراء عدم وجود عمال، فتساءل: "هو مفيش عمال ليه، ولا علشان الزيارة"، متابعًا: "ده غير مقبول، معندناش وقت نضيعه، والعمل ميقفش فى المشروع".

وشدد مدبولي، على ضرورة صرف مستحقات المقاولين أولاً بأول، حتى يكثفوا العمل بالموقع، ويلتزموا بالانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه جرى البدء في مشروع هدم وإحلال مستشفى سمالوط العام في عام 2016، بمساحة إجمالية 9630م2، وتشغل فيه المباني الطبية مساحة قدرها 1536م، فيما تشغل مساحة المباني الخدمية 585 م2.

وأشارت إلى أن المستشفى عبارة عن طابق أرضي و4 طوابق علوية؛ ويضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.

وأشارت إلى أن الطابق الأول يضم 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة، موضحة أنه جرى تخصيص جزء من هذا الطابق لمدرسة التمريض التي تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.

ورافق مدبولي خلال زيارته، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وعدد من مسؤولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

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