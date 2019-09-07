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ببطن مكشوف فنانة شهيرة تثير الجدل بباريس

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نيرمين ماهر
نيرمين ماهر

متابعات - أمينة عبد العال

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انستجرام

باريس

نيرمين ماهر

شاركت الفنانة نيرمين ماهر، متابعيها على إنستجرام، بصورة جديدة مثيرة لها أثناء تواجدها في باريس.

وتألقت الفنانة نرمين ماهر بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية بنطلون أسود مخطط بالأبيض وتيشيرت أسود مكشوف البطن، وهو ما كشف عن رشاقتها ووزنها المثالي، ووضعت بعض المكياج الهادئ والبسيط، وتركت شعرها منسدلا.

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.


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