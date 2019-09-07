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نهائي الكأس.. «ديسابر» يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

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الزمالك

ديسابر

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أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في الثامنة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان بيراميدز قد تأهل للنهائي الأول في مسيرته بالفوز على نظيره بتروجت بهدفين نظيفين، بينما تأهل الزمالك بالفوز على نظيره الاتحاد بهدف نظيف.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور.

خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطو.

خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا  ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس.


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