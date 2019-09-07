» «كاف» يحدد موعد إعلان بطل دوري أبطال إفريقيا

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الترجى

الوداد

اكد مصدر مسئول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، من المقرر أن تصدر لجنة التظلمات قرارها بشأن مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي.

وأعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اعتبار الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2018 - 2019.

وقال البيان وقتها "الوداد البيضاوي يعتبر خاسرا لمباراة الإياب في نهائي دوري الأبطال، مع توقيع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار على النادي المغربي بسبب انسحابه من المباراة، مع تغريمه 15 ألف دولار على استخدام جماهيره للألعاب النارية".

المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي قرر إعادة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، قبل أن تقوم المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بإلغاء هذا القرار لعدم الاختصاص وطالبت اللجان المختصة بالنظر في القضية من البداية.


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