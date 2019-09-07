  • السبت 07 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:16 م
بحث متقدم
بن سلمان

اعترافات مثيرة لمدير مكتب«البشير»عن هدية «بن سلمان»

مدبولي خلال زيارته لمحافظة المنيا

«مدبولي» لمحافظ المنيا: « الشوارع فاضية..وديتوا الناس فين؟»

محمد مرسي

الجنايات:«مرسي يستحق العقاب.. لكن حسابه عند ربنا»

مبارك وزوجته سوزان

رغد صدام حسين تنشر فيديو نادرًا لـ«سوزان مبارك»

العالم المصري في المؤتمر

مفاجأة عن سبب وفاة العالم المصري بالمغرب

السفارة المصرية بالكويت

تفاصيل مثيرة فى وفاة عالم نووى مصري بالمغرب

صواريخ

شاهد.. راجمات الصواريخ تقصف أوكار الحوثيين

النجمة كيم كاردشيان

"كاردشيان" تكشف ما فعلته تحت تأثير الكحول

الفتاة

مروع.. لحظة ابتلاع مياه الصرف الصحي للاعبة كرة طائرة

ايفانكا ترامب

وصلة رقص ساخنة لإيفانكا ترامب

أمير سعودي: قادرون على إعادة إيران للقرون الوسطى

عرب وعالم

أمير سعودي
أمير سعودي

الطيب حسين - متابعات

أخبار متعلقة
#

أمير سعودي يرد على منتقدى "تدمير إيران في 8 ساعات"

#

هجوم سعودي على إسرائيل.. تعرف على السبب

#

لافروف يؤكد على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

#

ترامب يهدد بعقوبات على المرشد الإيراني

إيران

السعودية

أمير سعودى

القرون الوسطى

عبدالله بن سلطان

عاد الأمير السعودي، عبد الله بن سلطان آل سعود، إلى الواجهة مجددًا بعد حديثه مؤخرًا عن قدرة بلاده على تدمير إيران خلال 8 ساعات.

 الجديد الذي عاد من خلاله الأمير السعودي، هو توعده بأن تعيد المملكة كل من يحاول المساس بأمنها إلى القرون الوسطى.

وصرح الأمير عبد الله، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم السبت، ردا على تقارير إعلامية هاجمته بعد استشهاده بتحليل عسكري تحدث عن "قدرة السعودية على تدمير إيران خلال 8 ساعات": "يبدو لي أن محتوى التغريدة أوجع الكثير من أذناب إيران ومواليها فأصبحوا يتخبطون بالكلام".

وأضاف بن سلطان: "أما عن قدرتنا وقوتنا ووحدتنا وإمكانيات المملكة، فهي حقيقة وواضحة للجميع. وكل من يفكر في التعرض لأمن المملكة سيرى ما لا يسره وما يعكر صفوه سنين طوال ويعيده للعصور الوسطى".

وأرفق الأمير عبد الله تغريدته الجديدة برابط إلى تقرير نشره تلفزيون "عربي 21"، تحت عنوان "أمير سعودي يصرح بقدرة بلاده على تدمير إيران في 8 ساعات فقط..! ما القصة؟".

وأثار بن سلطان ضجة إعلامية واسعة بتغريدة نشرها يوم 4 سبتمبر قال فيها، استنادا إلى تقرير عسكري، إن "السعودية تستطيع تدمير إيران في 8 ساعات".

وأضاف بن سلطان في حينه: "طبعا هذا مقطع من عامين.. أي قبل طائرات F-15 ،  وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة.. وما خفي أعظم.. لا توجد أي قوة في العالم تستطيع أن تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا والحمد لله".

ويقول التقرير، الذي اعتمد عليه الأمير عبد الله وبثته "قناة 24"، على لسان محلل تحدث عن ميزان القوة بين السعودية وإيران: "إن إيران لا تملك مقاتلات تستطيع الوصول إلى المملكة العربية السعودية... أحدث ما لديهم طائرات F-14 وهذه نسخة كان يستخدمها سلاح الجو الأمريكي منذ عشرات السنين".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «كاف» يحدد موعد إعلان بطل دوري أبطال إفريقيا
» أمير سعودي: قادرون على إعادة إيران للقرون الوسطى
» نهائي الكأس.. «ديسابر» يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك
» طاقم تحكيم روماني لمباراة نهائي كأس مصر
» قطار يدهس شابًا بطريقة مروعة
» ببطن مكشوف فنانة شهيرة تثير الجدل بباريس
» شاهد.. القرموطي يغني "يتعلموا" للهضبة
» هربًا من الإعصار.. يضع سيارته في المطبخ
» إطلالة جريئة لإلهام شاهين في عيد ميلاد رجاء الجداوى
» صادم.. تطفئ السيجار في عين الكلب
» تسلل إلى حمامات النساء.. ولم يخرج إلا بحقنة منومة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:16 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح