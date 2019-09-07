ليفربول يُحدد وجهة محمد صلاح المقبلة.. مفاجأة

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وافق مسئولو ليفربول الإنجليزي، على التخلي عن النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الحالة التي سيبيع فيها ليفربول صلاح، هي أن تتقدم أندية يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالعرض المناسب لضم اللاعب من الناحية المادية.

ونقلت الصحيفة تصريحات للصحفي دونكان كاسيلز خلال لقاءه في برنامج" ريش بابلك ترانسفير ويندو"، والذي أكد فيها أن ليفربول بحاجة إلى لاعب وسط مبدع منذ فترة طويلة، لذلك فالخيار سيكون بيع صلاح لتدعيم الفريق بلاعبين جدد.

وتألق صلاح مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من روما الإيطالي، حيث لعب 110 مباراة وسجل 74 هدفاً .


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