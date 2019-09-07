أول تحرك من الخارجية بشأن وفاة عالم نووي مصري بالمغرب

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تتابع وزارة الخارجية ملابسات وفاة أبو بكر عبد المنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بالمغرب.

وتوفي «رمضان» أثناء حضوره مؤتمرا دوليا في المغرب، حيث إن هناك اهتماما على أعلى مستوى لمعرفة سبب الوفاة.

وقال سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق"، إن "هناك اهتمام على أعلى مستوى" لمتابعة تفاصيل وفاة العالم المصري، الذى وافته المنية الأربعاء الماضي، في مدينة مراكش المغربية.

وأوضح أن "الخارجية المصرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتابعان مع السلطات المغربية والسفارة المصرية لدى المغرب ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات لحظة بلحظة".

وأكد أنه "حتى اللحظة لا أحد يعرف سبب الوفاة".

وكشف أن "العالم المصرى كان يشارك فى فعاليات ورشة عمل كانت تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمغرب"، داعيا لـ"عدم استباق التحقيقات التى ستكشف بالتفصيل أسباب الوفاة الحقيقية".

ووفق وسائل إعلام مغربية، أمرت النيابة العامة بمراكش الجمعة، بتشريح جثة العالم "رمضان" بعدما فارق الحياة في ظروف أسمتها بـ"الغامضة".

وأشارت أن "رمضان المذكور في عقده السادس، وكان يقيم بفندق بالمدينة لحضور أشغال ندوة علمية بالمدينة، قبل أن يفارق الحياة في ظروف غامضة".

وأوضحت أن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في الوفاة وفي انتظار صدور تقرير الطب الشرعي.


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