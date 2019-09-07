  • السبت 07 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:08 م
بحث متقدم
اتحاد الكرة

3 تحذيرات من اتحاد الكرة بخصوص نهائي كأس مصر

صورة العالم المصري

سر توجه العالم المصري لغرفته قبل وفاته بالمغرب

فتاة العياط

مفاجأة جديدة تقلب قضية «فتاة العياط» رأسًا على عقب

صلاح

ليفربول يُحدد وجهة محمد صلاح المقبلة.. مفاجأة

أرشيف

انخفاض جديد في أسعار الذهب يصل إلى خمسة جنيهات

بن سلمان

اعترافات مثيرة لمدير مكتب«البشير»عن هدية «بن سلمان»

أمير الكويت

الكويت تعلن وفاة اثنين من الأسرة الحاكمة

محمد مرسي

الجنايات:«مرسي يستحق العقاب.. لكن حسابه عند ربنا»

العالم المصري في المؤتمر

مفاجأة عن سبب وفاة العالم المصري بالمغرب

ماء زمزم

بيع ماء زمزم «مغشوش» في دولة خليجية

تعرف على التفاصيل..

الكويت تعلن وفاة اثنين من الأسرة الحاكمة

عرب وعالم

أمير الكويت
أمير الكويت

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الكويت تعلن تضامنها مع قطر بهذه الطريقة

#

الديوان السعودي يعلن حالة وفاة داخل القصر الملكي

#

وفاة أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر بدبي

#

مصرع طيارين سعوديين في انفجارات سريلانكا

الكويت

وفاة

نعي

الأسرة الحاكمة

نعى الديوان الأميري في الكويت، وأفراد في الأسرة الحاكمة  خلال ساعة متأخرة من، مساء أمس الجمعة، الشيخة أنوار فيصل السعود الصباح عن عمر يناهز 70 عامًا.

وقال بيان الديوان الأميري الرسمي إن جثمان الشيخة الراحلة سيوارى الثرى بعد صلاة عصر اليوم السبت.

وقدم كويتيون من مختلف شرائح المجتمع تعازيهم لعائلة الشيخة الراحلة، وخصّوا والدها الشيخ فيصل السعود الصباح، وابنه الشيخ مبارك الصباح الذي يشغل منصب رئيس ديوان ولي العهد.

وتعد الشيخة أنوار واحدة من نساء الأسرة الحاكمة للكويت المعروفات في البلاد، بسبب ظهورها الدائم على وسائل الإعلام وخلال مقابلات تلفزيونية تحدثت فيها عن عملها في الشأن العام، لاسيما في مجال تطوير ودعم الذات.

وشغلت الرحلة في حياتها منصب رئيسة المركز الأول للتدريب والاستشارات، والذي يُعنى في جزء من عمله بدعم وتمكين المرأة، بجانب عضويتها في جمعية المرأة العالمية بواشنطن، والتي تمثل نساء عالم المال والأعمال.

وتنقلت الشيخة الراحلة في حياتها بين عدة دول، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي أنهت دراستها الجامعية فيها قبل أن تستقر في الكويت.

كما نعى الديوان الأميري اليوم السبت، الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح.

وذكر الديوان الاميري في بيان: «ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح عن عمر يناهز 52 عاما وسيوارى جثمانه الثرى الساعة التاسعة من صباح يوم غد (الأحد)».

ويقام العزاء للرجال في ديوان المرحوم الشيخ عذبي المحمد الصباح - الشامية - قطعة 10 - شارع يوسف الحميضي. وللنساء في اليرموك - قطعة 1 - شارع محمد عبدالعزيز الوزان - منزل 7 .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فضيحة جنسية تهز الجيش الأمريكي بالعراق
» بيع ماء زمزم «مغشوش» في دولة خليجية
» «صلاح» ضمن أفضل 11 لاعبًا في العالم
» أمير سعودي: قادرون على إعادة إيران للقرون الوسطى
» تصفيات يورو.. التشيك تسقط أمام كوسوفو بهدفين
» اعترافات مثيرة لمدير مكتب«البشير»عن هدية «بن سلمان»
» تصفيات اليورو.. بث مباشر لمباراة إنجلترا وبلغاريا
» مدافع الأهلي: هذه نصيحة جوزيه لـ«أبوتريكة»
» «كاف» يحدد موعد إعلان بطل دوري أبطال إفريقيا
» نهائي الكأس.. «ديسابر» يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك
» طاقم تحكيم روماني لمباراة نهائي كأس مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:46 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح