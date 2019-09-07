مفاجأة جديدة تقلب قضية «فتاة العياط» رأسًا على عقب

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قضايا وحوادث

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مفاجأة جديدة تقلب الموازين بواقعة اغتصاب "فتاة العياط"

كشف أحمد مهران، محامي أسرة القتيل في قضية "فتاة العياط"، عن مفاجأة جديدة من شأنها أن تغير مسار التحقيقات في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في مصر خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال مهران في تصريحات خاصة إلى "المصريون" إن تقرير الأدلة الجنائية حول الحادث أفاد بأن "أظافر القتيل كانت تحتوي على أنسجة بشرية لشخصين".

وأضاف: "كانت هناك شكوك بأن تكون هذه الأنسجة لأحد من الأشخاص الثلاثة المتهمين، صديقي القتيل والفتاة"، لكن المفاجأة كانت في التقرير البيولوجي، الذي أثبت بأن الأنسجة البشرية، ليست لأي منهم، ما يدل على كذب روايتها، عندما أقرت بأنه جرحها بأظافره".

وتابع مهران: "التقرير يكشف وجود شخصين آخرين مشتركين في الواقعة، غير المتهمين المعروفين"، غير أنه رفض الكشف عن أي تفاصيل أخرى قبل الإعلان عن التقرير الطبي الذي من المحتمل أن يظهر غدًا.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو الماضي، عندما حضرت الفتاة "أميرة.أ" لموعد عاطفي مع صديقها بحديقة الحيوان بالجيزة، قبل أن يصطحبها معه صديق آخر له "المتهمان في الواقعة"، وأثناء تواجدهما بالحديقة وبسبب الزحام تاهت الفتاة من صديقها.

وأضافت خلال التحقيقات أن هاتفها المحمول رن برقم صديقها، وبالإجابة سمعت صوت القتيل يخبرها بعثوره على الهاتف المحمول وأنه متواجد بمنطقة العياط، وطلب حضورها للحصول على الهاتف، مشيرة إلى أنها فور وصولها للمكان المتفق عليه أخبرها السائق بأن صاحب الهاتف حضر وأخذه.

وتابعت الفتاة أن السائق طلب منها توصيلها لمكان توجهها خاصة وأنها ستتجه لطريقه فوافقت وفور استقلالها السيارة اصطحبها السائق لمدق جبلي بمنطقة العياط وأخرج سلاحًا أبيض وهددها به وطلب منها مجارته في محاولة لاغتصابها جنسيا، منوهة أنها حاولت مجاراته حتى ترك السكين ونزل من السيارة.

ولفتت إلى أنها أمسكت السكين وبادرت بطعن السائق طعنتين إلا أنه طاردها مرة أخرى فانهالت عليه بالطعنات لتسقطه أرضًا بحوالي 14 طعنة حتى أزهقت روحه، وسلمت نفسها لمركز الشرطة.

وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. كما جددت حبس الشابين اللذين حاولا استدراجهما لاغتصابها.

ومؤخرًا، قررت دائرة الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، بالعباسية، قبول استئناف النيابة العامة شكلًا على قرار إخلاء "فتاة العياط"، وقررت تجديد حبس المتهمة 30 يومًا على ذمة التحقيق.

وجاء ذلك بعد أن كانت المحكمة قررت إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، فيما جددت حبس صديقي المجني عليه، التي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية، بتهمة المساعدة في استدراج أنثى والتحريض على الاعتداء عليها جنسيا.

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