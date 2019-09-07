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بيان رسمي..

3 تحذيرات من اتحاد الكرة بخصوص نهائي كأس مصر

الرياضة

اتحاد الكرة
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الزمالك

كأس مصر

بيراميدز

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بيانًا رسميًا، يحذر فيه من الخروج عن النص، خلال مباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر.

وجاء البيان كالتالي:

بمناسبة إقامة مباراة نهائي بطولة كأس مصر غدا الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019 على ملعب الجيش ببرج العرب، وانطلاقا من سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحرصًا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها، لذا يهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجماهير الكرة المصرية وجميع عناصر اللعبة بضرورة الحرص على ما يلي:

أولًا: الالتزام بالأخلاق الرياضية وعدم رفع أية لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية والتي تعزز الانتماء للوطن.

ثانيًا: عدم إطلاق أي عبارات مسيئة خارجة والتقيد بعبارات التشجيع دون الخروج عن الآداب العامة.

ثالثًا: الحفاظ على المنشأة الرياضية التي تستضيف الحدث الرياضي وحسن التعامل مع مكوناتها.

وفي حالة مخالفة ما تقدم من أي من عناصر اللعبة أو أي من جمهور الناديين سيتم تطبيق لوائح الاتحاد سواء المتعلقة بالمسابقات أو المرتبطة بالانضباط، وذلك على وجه فوري واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق المخالف.


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