«الجنايني»: الفائز بكأس مصر سيتسلم النسخة القديمة

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المصريون

الزمالك

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بيراميدز

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز غدًا، في نهائي كأس مصر، سوف يتسلم النسخة القديمة من الكأس وليست الجديدة.

وأضاف الجنايني خلال المؤتمر الصحفي المنقعد بمقر الجبلاية، "أن النسخة الجديدة من بطولة كأس مصر سوف تتسلم لبطل الكأس للموسم المقبل، وليس الجاري".

جدير بالذكر، أن الزمالك يلتقي نظيره بيراميدز غدًا على ملعب برج العرب في تمام الثامنة مساءً بنهائي بطولة كأس مصر.


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